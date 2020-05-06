В Томске ритейлеры набирают персонал на фоне ситуации с коронавирусом

6 мая 2020 / Томский Обзор

В условиях полной самоизоляции, вызванной ситуацией с распространением нового коронавируса, ряд томских сетевых ритейлеров начал активный набор персонала. Об этом Томскому Обзору сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения (ДТЗН ТО).

Увеличение открытых вакансий в сфере общепита было зафиксировано в апреле. В связи с открытием новых производств активно набирать персонал начали «SPAR» и «ЛАМА», открывшая более 60 вакансий.

Так, в компанию «SPAR» требуются су-шефы, технологи, повара, а также мастера производственного участка. Чтобы занять эти рабочие места, нужно подать заявку на сайте работавламе.рф или по телефону 44-40-22. Собеседование можно будет пройти в режиме онлайн.

Другой ритейлер, томское отделение сети «Мария-Ра», также открыл новые вакансии — здесь примут на работу кассиров-продавцов, продавцов и уборщиц.

В компании отмечают, что заинтересованы «в повышении трудовой занятости жителей нашего города и готова оказать помощь в предоставлении рабочих мест тем, кто в них нуждается». Здесь готовы предложить трудоустройство сотрудникам томских компаний, «которые по той или иной причине оказались не задействованы в работе» или попали под сокращение. Заинтересовавшиеся вакансиями могут обратиться по единому телефону «горячей линии» по вопросам подбора персонала по телефону 8-800-77-55-999 и через сайт компании.

Согласно базе вакансий службы занятости населения, включающей более 1100 позиций, в Томской области сейчас наиболее востребованы водители — 692 мест, охранники — 425 мест, военнослужащие — 337 мест, и уборщики — 216 мест. Также среди востребованных профессий врачи различных специализаций, медсестры, инженеры, воспитательницы и продавцы. Ознакомиться с представленными там вакансиями можно онлайн.

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