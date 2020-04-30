В Томске уточнили, как получить справку единого образца для компаний, работающих в период самоизоляции

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске разработали инструкцию по использованию сервиса работа.томск.рф, на котором должны зарегистрироваться все предприятия, чья деятельность разрешена в период пандемии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Пошаговая инструкция включает информацию по заполнению справок для сотрудников предприятий, чья деятельность не приостановлена. Ознакомиться с инструкцией можно по ссылке.

Напомним, с 30 апреля в связи введением дополнительных мер по обеспечению самоизоляции сотрудники всех действующих предприятий должны иметь справки единого образца. Для этого на сайте создан личный кабинет работодателя, где он сможет указать продолжающих работать сотрудников.

«Инструкция дает подробные ответы на самые распространенные вопросы, — прокомментировал заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. — Новые меры помогут найти баланс между поддержкой продолжающих работать компаний и обеспечением безопасности жителей Томской области».

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