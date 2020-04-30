Пожарные эвакуировали двух человек из томской многоэтажки из-за загоревшегося мусора

30 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера вечером, 29 апреля, в Томске в многоэтажном доме по ул.Ивана Черных, 32 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.02. К приезду пожарных в одном из подъездом горел мусор в мусоросборной камере, было плотное задымление с 5 по 9 этажи. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 2 человек.

Возгорание было ликвидировано в 21.22. В результате в мусоросборной камере обгорел мусор на площади 6 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

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