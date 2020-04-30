Более 20 многодетных семей Томска получат компьютеры для онлайн-обучения

Компания СИБУР поможет многодетным семьям, обеспечив их компьютерной техникой, необходимой для дистанционного обучения, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрацию города переданы 24 компьютера с мониторами и другими комплектующими. До конца недели технику передадут в семьи, которые в силу разных обстоятельств не могут приобрести компьютеры и ноутбуки для детей.

Также все желающие передать нуждающимся компьютерную технику могут обратиться к волонтерам управления молодежной политики Томска по телефону 65-22-05.

Напомним, с 6 апреля все общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Томска перешли на дистанционный режим работы. К обучению с использованием интернет-технологий приступило 60 587 школьников из общего числа 60 764. Родители остальных учеников, у которых нет технической возможности учиться онлайн, приходят раз в неделю в школу и получают задания на бумажном носителе.

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