Сибирский федеральный университет стал участником программы «Интерфакса» «Цифровые технологии для образования и науки»

29 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СФУ

Сибирский федеральный университет (СФУ) вошел в число участников Университетской программы «Интерфакса» «Цифровые технологии для образования и науки», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».



«Интерфакс» и СФУ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение в образовательный процесс и научную деятельность университета цифровых систем анализа информации, разработанных «Интерфаксом».



«Приветствую инициативу информагентства, направленную на внедрение новых технологий в образование. Уверен, что она поможет вузам — участникам „Проекта 5-100“ выполнить все задачи по повышению качества образования, и рассчитываю, что к программе „Интерфакса“ присоединятся и другие сибирские университеты», — сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.



«Сибирский федеральный университет является нашим давним партнером, и мы рады, что СФУ стал участником Университетской программы „Интерфакса“. Мы надеемся, что расширение нашего академического взаимодействия откроет новые возможности для профессионального развития студентов и научных сотрудников СФУ», — отметил генеральный директор «Интерфакса» Михаил Комиссар.



«Цифровая трансформация — одна из ключевых задач, стоящих перед Сибирским федеральным университетом. Мы планируем обеспечить перевод базовых процессов на цифровые технологии. При этом трансформация неизбежно должна затронуть и содержание образования. Так, внедрение в образовательный процесс цифровых систем и инструментов будет способствовать развитию практических навыков студентов в области анализа информации и мониторинга», — заявил ректор СФУ Максим Румянцев.



На сегодняшний день СФУ успешно применяет систему «СПАРК-Интерфакс» в своих образовательных программах. В частности, Институт экономики, управления и бизнес-процессов СФУ пользуется системой уже на протяжении девяти лет.



«Специализация нашего института — отраслевая и региональная экономика, нам необходимо проводить сравнительный и стратегический анализ мировых и региональных товарных рынков, давать оценку внутреннему потенциалу и проводить рыночное позиционирование, и в этом случае такие сервисы, как СПАРК, незаменимы. Причём востребован он как у студентов при подготовке выпускных квалификационных работ и написании магистерских диссертаций, так и у преподавателей при выполнении научных грантов», — отметила директор института Зоя Васильева.



Сибирский федеральный университет, созданный в ноябре 2006 года путём объединения пяти ведущих вузов Красноярска, на сегодняшний день является крупнейшим вузом в восточной части России; сочетает высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований с подготовкой кадров для высокотехнологических производств и индивидуального предпринимательства. В составе СФУ 21 профильный институт, где ведётся подготовка по 160 направлениям бакалавриата и магистратуры; обучается почти 30 тыс. студентов, работает около 3 тыс. преподавателей, большая часть которых — это доктора и кандидаты наук.



По востребованности выпускников работодателями СФУ входит в десятку лучших вузов России. У университета заключено около 100 договоров со стратегическими партнёрами-работодателями. Со стороны работодателей выплачивается 315 именных стипендий.



Международная информационная группа «Интерфакс» более 30 лет создает информационно-аналитические системы, позволяющие проводить анализ экономической деятельности компаний и предприятий, управлять кредитными и налоговыми рисками, осуществлять мониторинг медиасреды и работать с большими данными. Применение этих знаний и компетенций для развития образования и науки является важным элементом социальной ответственности компании.



«Интерфакс» сотрудничает с ведущими российскими вузами и помогает интегрировать уникальные базы данных и современные IT-решения в образовательный процесс, чтобы обучать профессионалов, обладающих практическими навыками, высоко востребованными на рынке труда.

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