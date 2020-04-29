ТГУ и ТПУ договорились совместно развивать студенческое предпринимательство

Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский и врио ректора Томского политеха Виктор Дёмин сегодня подписали соглашение о межуниверситетском взаимодействии в сфере развития студенческого предпринимательства, сообщает пресс-служба ТГУ.

В рамках соглашения два вуза создадут в Томске молодежный Центр предпринимательства, к которому впоследствии смогут присоединиться и другие вузы, входящие в Большой Томский университет.

Два вуза планируют разработать совместные образовательные программы и проекты в области предпринимательства, поддерживать создание студенческих стартапов, развивать сервисы, направленные на создание и развитие межуниверситетских технологических стартапов, например, лабораторию прототипирования FabLab, лабораторию цифрового маркетинга и другие. Кроме того, ТГУ и ТПУ планируют совместно готовить команды для предпринимательских направлений программ Enactus и WorldSkills.

При подписании соглашения ректор ТГУ отметил, что Томск как инновационный регион уже много лет складывает очень серьезную инфраструктуру для поддержки предпринимательской деятельности. Подписание соглашения о развитии студенческого предпринимательства между ТГУ и ТПУ позволит сделать шаг в сторону объединения усилий вузов и региона и интегрирования инфраструктур, что только увеличит ценность этой поддержки.

– Совершенно очевидно, что будущее регионов и даже стран связано с технологическим предпринимательством, со способностью молодежи осуществлять лидерские, прорывные, инновационные проекты. А эти проекты сегодня лежат в сложных областях, которые требуют комплексных и очень целостных компетенций. И здесь мало иметь хорошие инженерные знания, лидерские компетенции, здесь важно уметь работать в команде, иметь маркетинговую подготовку, сложное мышление, гуманитарное видение тех многослойных задач, которые приходится решать технологическим предпринимателям, – прокомментировал Эдуард Галажинский. – Это сложная комплексная реальность, в которую мы собираемся войти и создать пространство для молодых амбициозных ребят, которые хотят и готовы эту реальность сегодня формировать.

Предпринимательский трек сейчас входит в образовательную программу 12 факультетов ТГУ. А понимание системы предпринимательства, в том числе технологического, входит в число обязательных компетенций современного выпускника университета.

В 2019 году ТГУ первым из российских вузов запустил программу #стартапкакдиплом, по итогам которой 4 студента-старшекурсника получили возможность самостоятельно запустить технологический стартап в группе компаний «ТехноСпарк». Участники проекта параллельно с обучением по вузовской специальности осваивали профессию строителя нового технологического бизнеса. В группе компаний «ТехноСпарк» практиканты получили ответственные позиции в стартапах по генетике и биотехнологиям. В 2020 году в программу #стартапдиплом вошел и ТПУ.

Объединение компетенций двух ведущих университетов в сфере поддержки студенческого предпринимательства поддержал и врио ректора ТПУ Виктор Дёмин.

– Это один из первых проектов, которые мы реализуем в рамках концепции Большого Томского университета. Соглашение стало результатом договоренностей, достигнутых на стратегической сессии в конце прошлого года. Фактически проект уже запущен, нам оставалось лишь документально зафиксировать планы на ближайший год. Мы выделили три основных направления совместной работы: выявление предпринимательских амбиций и потенциала у студентов, вовлечение их в экосистему развития студенческого предпринимательства и работу над совместными предпринимательскими проектами, – подчеркнул Виктор Дёмин.

Проект «Большой Томский университет» объединяет вузы Томска и академические институты в единый научно-образовательный центр (с сохранением юридической автономии каждого участника). Он позволит местным ученым реализовать крупные проекты мирового уровня. Одной из задач центра является укрепление позиций региона как лидера экспорта образования и новых технологий. Вместе с тем Большой Томский университет должен стать единой точкой входа в регион для компаний, которые хотят создавать новые технологии и нуждаются в новом знании. Все совместные инициативы организаций, входящих в Большой Томский университет, утверждает Совет Томского консорциума.

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