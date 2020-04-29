В ТГУ впервые выбрали декана в онлайн-режиме

29 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 29 апреля, в Томском госуниверситете на Учёном совете впервые дистанционно прошли выборы декана факультета при помощи корпоративного портала 1С-Битрикс 24. По результатам анонимного голосования деканом факультета психологии стал доцент Дмитрий Баланёв, сообщает пресс-служба вуза.

«Университет достаточно быстро организовал перевод внутренних корпоративных процессы в онлайн-режим, например, мероприятия, где необходимо анонимное голосование, — заседания кафедр, выборы по конкурсу и другие, — пояснил проректор ТГУ по цифровой трансформации Олег Змеев. — Заседание Учёного совета в первый раз состоялось в дистанционном формате, прошла сопутствующая процедура тайного голосования».

В марте Центр компетенций по корпоративным информационным системам внедрил корпоративный портал 1С-Битрикс 24 в сеть ТГУ в рамках проекта «Цифровой университет».

С помощью этого сервиса все сотрудники вуза могут вести совместную проектную деятельность, коммуницировать, хранить на дисках информацию и работать над общими документами со своими коллегами. Корпоративный портал позволяет сформировать единую цифровую среду как внутри ТГУ, так и вне его, например для организации работы Большого университета. Доступ к порталу также доступен через мобильное приложение Bitrix24.

Корпоративный портал будет использоваться и в дальнейшем для организации внутренних корпоративных процессов.

Сотрудникам университета напоминаем, что при возникновении проблем с авторизацией на портале через ТГУ.Аккаунт отправьте обращение на support@accounts.tsu.ru.

Напомним, что в начале 2020 года ТГУ совместно с ведущей российской IT-компанией «1С-Битрикс» создал Центр компетенций по корпоративным информационным системам. Основные задачи Центра — разработка и внедрение цифровых процессов на базе платформы 1С-Битрикс 24 в ТГУ, включая электронный документооборот; проведение курсов повышения квалификации в государственном и коммерческом секторе. Ранее ТГУ получил статус авторизованного учебного центра при Академии компании.

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