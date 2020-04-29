Продукцию Томского мясокомбината можно заказать по телефону

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2020 // Фото: mktomskii.ru

Жители Томска могут заказать продукцию Томского мясокомбината по телефону горячей линии 8 800 600 555 4 уже сейчас. Доставка будет осуществляться бесплатно (при сумме заказа свыше 500 рублей) в пределах города.

Аналогичный сервис будет действовать в ближайшие дни и в других городах, где есть мясоперерабатывающие предприятия холдинга «Сибирская Аграрная Группа». Уже со следующей недели свежее мясо и колбасные изделия с доставкой на дом можно будет заказать в Новосибирске и Екатеринбурге. Номер телефона для заказа продукции будет единым во всех регионах, где будет доступна доставка.

- Мы заботимся о наших покупателях и стремимся сделать закупку продуктов удобной и безопасной. Теперь вы можете заказать колбасы на завтрак, гуляш на ужин и любимые сосиски, не выходя их дома, - рассказывает первый заместитель генерального директора по мясо переработке, Кирилл Абламейко. – Для этого необходимо зайти на наш сайт, ознакомиться с представленной продукцией, позвонить по телефону, сделать заказ и ожидать его в озвученное оператором время.

На сайте mktomskii.ru представлен весь ассортимент компании, доступный к заказу: колбасы, сосиски, деликатесы, охлажденное мясо, фарш, мясные и тестовые полуфабрикаты. Доставка будет осуществляться с 09:00 до 20:00 ежедневно, без выходных.

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