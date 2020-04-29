Завтра в томском «Пассаже Второва» начнется капремонт

29 апреля 2020 / Томский Обзор

В четверг, 30 апреля, в Томске начинается капитальный ремонт памятника архитектуры регионального значения «Пассаж Второва» пр.Ленина, 111, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С завтрашнего дня подрядчик (ООО «Электромонтаж») начнет завозить строительные материалы и устанавливать ограждения: сначала во внутреннем дворе здания, а затем со стороны проспекта Ленина и переулка Батенькова. На время монтажа ограждений транспортное и пешеходное движение на этих участках будет частично ограничено.

В ходе капитального ремонта «Пассажа Второва» строителям предстоит полностью заменить стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой: работы на кровле стартуют с 1 июня и будут поэтапными, чтобы исключить риск подтопления здания в случае дождей.

Помимо этого, подрядчик приведет в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, ионику, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Утраченные элементы декора будут воссозданы.

Кроме капремонта кровли и фасада, строители также выполнят благоустройство дворовой территории здания.

«С 30 числа стартует подготовительный этап — установка лесов, ограждений. А после 15 мая строители начнут ремонтные работы: планируется, что на объекте будет трудиться более 30 человек, — прокомментировал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — При этом на стройплощадке в обязательном порядке должны соблюдаться все противоэпидемические требования».

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина уточнила, что в ходе ремонта с фасада здания будет ликвидировано более 50 кондиционеров — этого требует федеральное законодательство. Взамен убранных сплит-систем проектом предлагается система кондиционирования с установкой наружных блоков на земле.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 95 млн рублей на капитальный ремонт кровли и фасада «Пассажа Второва». Контроль за выполнением работ взял на себя замгубернатора Евгений Паршуто.

Здание в самом центре Томска построено в 1905 году и известно томичам как «Пассаж Второва» и магазин «Тысяча мелочей». До революции здесь располагались магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр, в последние годы помещения занимают органы государственной власти, областная библиотека имени Пушкина, торговый центр и другие организации.

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