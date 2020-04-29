За сутки в Томской области выздоровели четверо заболевших коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области число выздоровевших после COVID-19 выросло до 19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из шести случаев заболевания коронавирусной инфекцией два «привозных» из Москвы. Люди находились на самоизоляции, но при появлении признаков ОРВИ были госпитализированы в больницу № 3 Томска, где был подтвержден коронавирус. Первоисточниками инфицирования у остальных заболевших стали члены их семей, диагноз которым был установлен ранее.

Двое заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь, развернутый на базе медсанчасти № 2 Томска, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы № 3. Еще у двоих симптомов нет, они находятся на самоизоляции.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление четырех человек.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 59 человек, заболевших среди них нет.

За сутки взято на исследование 1053 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 16 334 исследования.

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилам первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

В Томской области зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусом: 68 на лечении.

Тэги/темы: