В томской томской гимназии не нашли опасных предметов

29 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Полицейские и кинолог с собакой не нашли опасных предметов в томской гимназии №13, сотрудников которой ранее эвакуировали из-за анонимного сообщения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В результате комплекса проведенных мероприятий предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. Информация не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность гражданина, сообщившего ложную информацию.

Напомним, ранее в дежурную часть поступило анонимное сообщение о подозрительном предмете.

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