Томскую гимназию эвакуировали из-за анонимного сообщения о подозрительном предмете

29 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сегодня, 29 апреля, в Томске эвакуировали сотрудников гимназии №13 по ул.Сергея Лазо. Причиной стало анонимное сообщение.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, сообщение об обнаружении в учебном учреждении подозрительного предмета поступило в дежурную часть около 12.15.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой. В настоящее время эвакуировано 20 человек персонала.

Проводятся проверочные мероприятия.

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