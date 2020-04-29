Медучреждения Томской области в майские праздники будут работать по спецграфику

29 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В майские праздники, с 1 по 5 и 9 по 11 мая медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Экстренную медицинскую помощь жители региона смогут получить круглосуточно независимо от места проживания.

График работы скорой медицинской помощи в Томске и районах останется неизменным — ежедневно, круглосуточно. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой.

Круглосуточно с 1 по 5 и с 9 по 12 мая в Томске будут работать травматологические пункты. Больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 451-904) будет оказывать медпомощь детям, взрослые смогут получить травматолого-ортопедическую помощь в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 419-849), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 460-158) и в ЦСМ, клиника «Больничная» (ул. Больничная, 11-г, тел. 309-411).

Дежурные хирургические кабинеты примут пациентов с 10.00 до 15.00:

1 мая в общей врачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) и поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16).

2 мая в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и межвузовской больнице (ул. Киевская,74).

3 мая в общей врачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) и больнице № 2 (ул. Гагарина, 4).

4 мая в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62).

5 мая в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3) и поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16).

9 мая в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3) и больнице № 2 (ул. Гагарина, 4)

10 мая в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии 3/2) и поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62).

11 мая в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51).

Неотложную офтальмологическую помощь можно будет получить в Томской областной клинической больнице (ул. И. Черных, 96) , при острой зубной боли детям и взрослым следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6).

Уточнить режим работы медучреждений в дни майских праздников можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации. Тел. (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 (бесплатная услуга для населения).

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