Томские власти ввели обязательную 2-недельную изоляцию для вахтовиков на нефтегазовых месторождениях

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Прибывающие на месторождения Томской области работники нефтегазодобывающих компаний по решению властей региона должны быть помещены на двухнедельную самоизоляцию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации Томской области.

«Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу нефтегазовым компаниям организовать обсерваторы и буферные зоны для обеспечения обязательной двухнедельной самоизоляции для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки. Это решение должно быть выполнено неукоснительно», — цитирует пресс-служба вице-губернатора Игоря Шатурного.

Кроме того, власти предложили компаниям ужесточить ответственность за нарушение самоизоляции, а также организовать народные дружины для соблюдения контроля за режимом.

По данным пресс-службы, в настоящее время большинство сотрудников нефтегазовых компаний переведены на удаленный режим работы. На месторождениях введены ограничения на въезд и выезд, увеличена продолжительность вахт. На предприятиях усилен медицинский контроль и санитарная обработка.

Случаи заболевания коронавирусом на месторождениях Томской области ранее не были зафиксированы, однако COVID-19 был выявлен у нескольких работников Вахского месторождения в ХМАО, разработкой которого занимается АО «Томскнефть «ВНК.

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