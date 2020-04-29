К юбилею Победы Лагерный сад Томска украсят гирлянды из лапника и «георгиевские ленты» из цветов

К юбилею Победы специалисты разработали концепцию оформления Лагерного сада и Новособорной площади к юбилею Победы. В праздничный год главная мемориальная зона Томска будет украшена с применением всесезонных материалов для декорирования. Этот дизайнерский проект воплотят в жизнь благодаря городской программе озеленения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в партере Лагерного сада уложат хвойные гирлянды общей протяженностью почти 425 метров. Лапником также планируют украсить пространство между памятными стелами.

Зеленые зоны центральных аллей Лагерной сада и Новособорной площади оформят декоративной щепой, в ближайшие дни ее доставят в Томск. Сегодня щепа – это один из самых популярных и экологичных материалов для декорирования. Впервые в Томске ее стали применять два года назад также к 9 мая и получили одобрение горожан.

11, 5 тыс. оранжевых бархатцев, символизирующие полоски «георгиевской ленты» - самого узнаваемого символа Победы - будут выставлены в кассетах в центре Лагерного сада перед Мемориалом боевой и трудовой славы томичей. Тематическое оформление зеленых зон сохранится до создания клумб с сезонными цветами.

Работы по оформлению ключевых общественных пространств Томска будут выполнены в ближайшее время, в период общей самоизоляции, когда допуск в парки и скверы ограничен.

Тэги/темы: