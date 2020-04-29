Власти Томской области направят 60 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

29 апреля 2020 / Томский Обзор

В 2020 году Томская область направит более 60 млн рублей на поддержку молодых семей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Претендовать на получение господдержки могут семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и обладающие доходом, который позволяет частично оплатить приобретаемое жилье. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

Семьям с детьми предоставляются выплаты в размере 35% расчетной стоимости жилья, а семьям без детей — 30%. Деньги могут быть использованы для оплаты цены договора купли-продажи жилья, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. Также выплату можно использовать при приобретении квартиры в строящемся доме через эскроу-счета.

Предполагается, что в рамках программы в Томской области улучшить свои жилищные условия смогут 134 молодых семьи.

Подробные условия участия в программе опубликованы на сайте департамента архитектуры и строительства Томской области. Для участия в программе необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.

В 2019 году финансирование программы по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан РФ составляло 45,68 млн рублей, где 9,5 млн рублей — средства федерального бюджета, 17 млн рублей — областного. По итогам 2019 года 94 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.

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