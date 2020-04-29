Новое общежитие ТГУ предлагают назвать «Эверест», «Облака» и «Маяк»
На сайте Томского госуниверситета завершен первый этап голосования за название нового общежития на ул.Аркадия Иванова. Из пятерки имен, отобранных специальной комиссией, в финал вышли «Маяк», «Эверест» и «Облака», которые набрали практически равное количество голосов, сообщает пресс-служба вуза.
Вариант «Эверест» предложил Андрей Сафаров (ФИЯ), «Облака» — Юлия Фокина (ИИК), маяк предложили сразу два студента — Кирилл Никитин (ГГФ) и Эльвира Бедовская (ИЭМ).
Томичам предлагают принять участие в голосовании и выбрать один вариант из тройки финалистов.
Как строилось общежитие и как оно выглядит сейчас, предлагаем посмотреть на онлайн-экскурсии.
Ранее сообщалось, что новое общежитие ТГУ, состоящее из двух корпусов общей площадью более 21 тыс. кв.метров, будет введено в эксплуатацию в марте 2020 года.