Новое общежитие ТГУ предлагают назвать «Эверест», «Облака» и «Маяк»

На сайте Томского госуниверситета завершен первый этап голосования за название нового общежития на ул.Аркадия Иванова. Из пятерки имен, отобранных специальной комиссией, в финал вышли «Маяк», «Эверест» и «Облака», которые набрали практически равное количество голосов, сообщает пресс-служба вуза.

Вариант «Эверест» предложил Андрей Сафаров (ФИЯ), «Облака» — Юлия Фокина (ИИК), маяк предложили сразу два студента — Кирилл Никитин (ГГФ) и Эльвира Бедовская (ИЭМ).

Томичам предлагают принять участие в голосовании и выбрать один вариант из тройки финалистов.

Как строилось общежитие и как оно выглядит сейчас, предлагаем посмотреть на онлайн-экскурсии.

Ранее сообщалось, что новое общежитие ТГУ, состоящее из двух корпусов общей площадью более 21 тыс. кв.метров, будет введено в эксплуатацию в марте 2020 года.

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