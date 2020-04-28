Томские ученые первыми в России запатентовали «умных» роботов, охотящихся на дронов-шпионов

28 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива ФИТ/предоставлено пресс-службой ТГУ

Томский госуниверситет получил патент на первый в России аппаратно-программный комплекс защиты от беспилотников-разведчиков, используемых для промышленного и военного шпионажа. Технология борьбы с воздушными нарушителями разработана совместно с промпартнёром — АО «НИИ ПП» в рамках ФЦП при поддержке Минобрнауки РФ. Следующим этапом станет коммерциализация продукта, сообщает пресс-служба вуза.

Для нейтрализации беспилотников до недавнего времени использовались технически несовершенные способы — обезвреживание «шпиона» атакующим дроном с ручным управлением либо специально обученными для такой охоты птицами.

Сотрудники лаборатории высокопроизводительных реконфигурируемых систем ФИТ совместно с коллегами из АО «НИИ ПП» разработали аппаратно-промышленный комплекс, который может нейтрализовать деятельность дронов-нарушителей и захватывать их в «плен», действуя автономно. В апреле ТГУ получил патент на новый продукт.

«Комплекс объединяет целый ряд наработок факультета инновационных технологий, — рассказывает профессор ФИТ, руководитель международной лаборатории систем технического зрения ТГУ Владимир Сырямкин. — В состав комплекса входит беспилотник-„охотник“ и комплект мобильных наземных роботов. Дрон-„охотник“ имеет сложную интеллектуальную надстройку, которая включает ряд блоков, в том числе блок для подавления сигналов управления и видеосигнала, интеллектуальный навигационный блок, блок экстренной ликвидации БПЛА-нарушителя и другие».

Группе разработчиков за счёт использования сложных алгоритмов удалось решить сложнейшую задачу — создать компьютерный «мозг», который отличается многофункциональностью и быстродействием, но при этом имеет оптимальный подъёмный вес, не усложняющий передвижение беспилотника.

«Комплекс предназначен для защиты частных территорий от малогабаритных летательных аппаратов, используемых из хулиганских побуждений или с целью промышленного шпионажа, — поясняет декан ФИТ, научный руководитель проекта Станислав Шидловский. — Выполненная работа позволила сделать еще один значимый шаг к созданию полностью автономных робототехнических транспортных комплексов».

В ближайшее время ТГУ, являющийся правообладателем интеллектуальной собственности, в рамках лицензицонного соглашения передаст новую технологию промпартнёру, который займётся выводом интеллектуального робота на рынок.

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