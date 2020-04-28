В Томской области еще 4 зараженных коронавирусом выздоровели

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

За сутки в Томской области выздоровели 4 зараженных COVID-19, а также зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в одном случае источник заболевания не установлен, ведется эпидемиологическое расследование, остальные – контактные с ранее заболевшими.

В медико-санитарную часть № 2 Томска госпитализированы двое пациентов, оба входят в группу риска по возрасту (старше 60 лет), имеют сопутствующие хронические заболевания, у одного из них диагностирована пневмония. Еще один заболевший с признаками ОРВИ находится на лечении в больнице № 3. Двое под наблюдением врачей дома, симптомов не имеют.

Четверо выздоровевших – это жители района области, где очаг заболевания был установлен ранее. Трое их них находились на самоизоляции по месту жительства, один выписан из МСЧ № 2 Томска. Из районного «очага» на лечении остаются двое, оба в стационарах Томска, один подключен к аппарату ИВЛ.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев отметил, что эпидемиологи установили источники инфицирования двух из трех случаев, зарегистрированных накануне.

«Оба заболевших принимали участие в похоронных процессиях, в том числе за пределами региона. Сейчас устанавливается их круг общения и контактов, через который продолжится распространение инфекции», - сообщил Иван Деев.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 62 человека, заболевших нет.

За сутки в Томской области взято на исследование 877 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 15 281 исследований.

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилам первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

С учетом последних данных в Томской области зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом: 66 находятся на лечении, 15 человек выздоровели.

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