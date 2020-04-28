Томские ученые усовершенствовали конструкцию индивидуальных средств защиты медперсонала

28 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Специалисты Томского политехнического университета улучшили конструкцию защитных очков и экранов, которые медики используют при работе с пациентами. Изменения были внесены после тестирования изделий в клиниках Сибирского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба ТПУ.

«В ситуации распространения коронавирусной инфекции многие научно-технические разработки переориентируются для использования в медицинских целях. Одним из главных направлений стали индивидуальные средства защиты медицинского персонала. В клиниках СибГМУ значительно увеличилось количество дежурств по скорой помощи и входящий поток пациентов, поэтому обеспечение безопасности является приоритетной задачей. Политехники передали нам первую партию защитных экранов улучшенной конфигурации. Их тестирование будет проводиться сотрудниками приемного отделения», — говорит проректор СибГМУ по научной работе и последипломной подготовке Евгений Куликов.

Над проектом в ТПУ работает междисциплинарная команда, включающая представителей Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Инженерной школы новых производственных технологий: это инженеры-конструкторы, специалисты по новым материалам, 3D-печати.

Политехники использовали готовые схемы индивидуальных средств защиты: первые экземпляры были напечатаны без изменений с помощью аддитивных технологий и переданы сотрудникам СибГМУ. Их тестирование выявило ряд серьезных недостатков, устранением которых и занялись политехники.

«Во-первых, доступные схемы защитных очков предназначены для печати жестким, негнущимся пластиком. Это неудобно для продолжительной носки. Во-вторых, нужны разные размеры, в-третьих, были проблемы с прилеганием очков к лицу. Все эти нюансы мы постарались учесть после полученных замечаний. Мы изменили конструкцию, отработали технологию печати из мягкого пластика, сделали два типа размеров, сейчас готовим третий. Так что полученный дизайн защитных очков уникален», — говорит один из разработчиков, и.о. руководителя отделения электронной инженерии Павел Баранов.

Кроме того, в ТПУ усовершенствовали конструкцию защитных экранов из ПЭТ-пластика с ободками, напечатанными на 3D-принтере, и мягких защитных масок с HEPA-фильтрами.

«Защитные экраны — это тоже наш оригинальный дизайн. Медики используют подобные средства защиты давно, знают их преимущества и недостатки — а некоторые нюансы невозможно учесть только в лаборатории. Например, врачи сказали нам, что круглая форма экрана вызывает искажения и блики, и мы постарались минимизировать эту проблему. Возможно, конструкция будет дорабатываться и дальше. Обратная связь, объективная критика дают нам ценную информацию для улучшения изделий», — считает участник проекта, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Константин Бразовский.

Наименьшим изменениям подверглись защитные маски, так как политехники изначально использовали дизайн, рекомендованный для применения в медучреждениях. Однако разработчики расширили размерный ряд, добились уменьшения количества дефектов на поверхности, адаптировали схемы под использование отечественного пластика. Кроме того, технические решения политехников существенно удешевили изделия. Себестоимость одной маски, экрана, очков составляет порядка 260-300 рублей, а при масштабировании производства они могут быть еще дешевле.

«Мы изготовили несколько экземпляров защитных экранов, очков и масок из мягкого пластика. Но ТПУ — это не производственная компания, поставлять изделия в большом объеме мы не можем. Но мы готовы разработать прототип, описать технологию, поделиться конструкторскими решениями, вводными файлами, корректировками и передать все промышленному партнеру, имеющему подходящие производственные мощности», — подчеркивают разработчики.

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