Жителя Томска уличили в призывах нападать на силовиков

28 апреля 2020 / Томский Обзор

Сотрудники управления ФСБ по Томской области вместе с полицейскими установили и задержали 30-летнего уроженца одной из центрально-азиатских республик, который пропагандировал идеи экстремизма, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Томич под вымышленными данными в интернете публично призывал к экстремистской деятельности, а также пропагандировал совершение преступлений в отношении действующих сотрудников органов правопорядка», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что мужчина призывал нападать на силовиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), его проверяют на связи в экстремистских и террористических структурах.

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