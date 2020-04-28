Дома на 51 улице Томска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 апреля, в Томске часть домов Кировского и Советского районов, а также Губернаторского квартала остались без воды из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты устраняют аварийную ситуацию на водопроводной линии диаметром 700 миллиметров в районе переулка Западного. По предварительным данным, холодное водоснабжение будет отсутствовать до 23:00 по следующим адресам:

ул. Алтайская, 8/3, 10, 20, 24, 46а, 80, 120/1, 126, 128, 132;

ул. Сибирская;

ул. Набережной реки Ушайки, 18а, 18б, 22, 24;

пер. Нахановича, 4, 4а;

пер. Плеханова, 10, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 34, 36, 36а, 38;

ул. Рузского;

пер. Юрточный, 26, 28, 30, 32, 34, 27, 29, 33;

ул. Некрасова — кроме дома № 61;

ул. Аэродромная;

пер. Жуковского;

ул. Олега Кошевого, 4, 10; 14, 16, 20, 22, 28, 30, 36/1, 40, 42, 44а, 44б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 29, 35, 39, 41, 55;

ул. Челюскинцев;

ул. Украинская;

пер. Украинский;

ул. Восточная;

ул. Маяковского;

ул. Достоевского;

ул. Дальняя;

пер. Дальний;

ул. Ярославская;

пер. Ярославский;

пер. Казахский;

ул. Источная, 2, 2а, 6, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15в, 15, 17, 53;

ул. Тверская, 18;

ул. Петропавловская, 4, 7;

Казанский 1-й переулок;

Казанский 2-й переулок;

Казанский 3-й переулок;

пер. Мирный;

ул. Льва Толстого, 2, 4, 6, 24, 26, 30, 36, 38, 38 стр.5, 38в, 38г, 38б, 38/4, 1а, 1б, 3, 9, 15, 27, 33, 35, 41, 47;

ул. Сергея Вицмана;

ул. Трифонова, 8, 10, 10а, 18, 20, 22;

ул. Аркадия Иванова, 49;

ул. Эуштинская, 3, 3а, 5, 7, 9, 6, 8;

ул. Максима Горького, 2, 2а, 4, 6, 8, 22, 22/1, 24, 26, 64, 66, 15а, 17;

пер. Базарный, 6, 12;

ул. Дамбовая, 36;

пер. Западный;

пер. Луговой, 6, 12, 12а, 1г, 1б;

ул. Гоголя, 8, 8 стр.1, 8 стр.2, 10, 12, 12/1, 3, 7, 7а, 9, 11, 13;

ул. Степана Разина, 2, 4, 10, 14, 14а, 14в, 3, 19;

пер. Овражный;

ул. Лебедева, 8;

пр. Комсомольский, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 37;

пр. Ленина, 54а, 54б, 60/1, 72;

ул. Учебная, 1/1, 3/1, 5а, 5, 7, 7/1;

ул. Татарская, 1, 1а, 3;

Московский тракт, 2/7, 4, 4б, 6а, 6/1, 6/3, 8, 8б, 62, 11а, 11б, 19/1 (все строения), 19/2, 109б;

ул. Алексея Беленца, 2, 2а, 6, 8, 3, 5, 7, 9/1, 11, 11/1;

пер. Безымянный, 3;

ул. Жуковского — с № 1 по № 37 по нечетной стороне, с № 2 по № 44 по четной стороне.

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