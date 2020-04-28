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Дома на 51 улице Томска остались без воды из-за аварии на водопроводе

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Сегодня, 28 апреля, в Томске часть домов Кировского и Советского районов, а также Губернаторского квартала остались без воды из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты устраняют аварийную ситуацию на водопроводной линии диаметром 700 миллиметров в районе переулка Западного. По предварительным данным, холодное водоснабжение будет отсутствовать до 23:00 по следующим адресам:

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