Въезжающим в Томскую область необходимо объяснить причину поездки

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

На въездах в Томскую область размещены временные посты ДПС, на которых у въезжающих в регион будут проверять документы и необходимость поездки, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Временные посты ДПС работают работают на въезде в регион со стороны поселка Алаево, на трассе Томск – Мариинск, Томск – Новосибирск (через Кожевниковский район) и Стрежевой - Нижневартовск.

В сообщении уточняется, что во время режима самоизоляции жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью, к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

«Все остальные случаи – это нарушение режима самоизоляции. Пассажирам, отправившимся в поездку в другой регион, потребуется объяснить причину выезда», - подчеркнул Иван Деев.

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