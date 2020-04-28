В Томске ограничат движение по улицам Амурской и Савиных

28 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в Томске будет временно ограничено движение на участках улиц Амурской и Савиных, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 9.00 ограничивается движение по ул.Амурской на участке от ул.Смирнова до ул.Кутузова. Здесь бригады ООО «Томскводоканала» выполнят работы по прокладке трубопровода и устройству водопроводных колодцев в рамках строительства сетей водоснабжения. Ограничение будет дейстовать до 20.00 13 мая.

Также с 9.00 будет ограничено движение по ул.Савиных от пр.Ленина до ул.Карпова. На этом участке специалисты АО «ТомскРТС» организуют работы по замене изношенного участка тепловой сети и восстановлению строительной части тепловой камеры на тепломагистрали № 4. Ограничение будет действовать до 24.00 воскресенья, 3 мая.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

Тэги/темы: