Завтра в Томске маршрутки перестанут заезжать на кладбища

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Завтра, 28 апреля, в Томске изменится схема движения маршрутных автобусов: они не будут заезжать на кладбища, в связи с тем, что они закрыты в связи с действующим в Томской области режимом самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее 12 перевозчиков получили от «Центра организации и контроля пассажироперевозок» информационные письма о закрытии кладбищ в мкр. Спичфабрика, Сосновый бор, Аникино, Заварзино, Тимирязево, Томск-II, Воронино, Бактин, Апрель, Киргизка. Эушта, Кузовлево и Реженка. Они разместили эту же информацию о закрытии кладбищ в своих автобусах.

Во вторник на кладбище Бактин будет проведена противоклещевая обработка. Применяемый препарат относится к третьему классу опасности. Это значит, что проведение дезинсекции должно проводиться на территории без людей. Производители настоятельно рекомендуют снизить антропогенную нагрузку на обработанные пространства в течении недели.

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