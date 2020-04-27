Стали известны сроки летнего отключения горячей воды в Томске

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

На сайте администрации Томска опубликован график отключения горячей воды. Он доступен в разделе периоды проведения ремонтов сетей теплоснабжения и ГВС в 2020 году.

Чтобы получить информацию о запланированных отключениях необходимо ввести адрес дома в соответствующее поле.

Кроме того, в разделе представлена информация об управляющих компаниях по районам города и номера телефонов аварийно-диспетчерских служб.

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