Стали известны сроки летнего отключения горячей воды в Томске
27 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
На сайте администрации Томска опубликован график отключения горячей воды. Он доступен в разделе периоды проведения ремонтов сетей теплоснабжения и ГВС в 2020 году.
Чтобы получить информацию о запланированных отключениях необходимо ввести адрес дома в соответствующее поле.
Кроме того, в разделе представлена информация об управляющих компаниях по районам города и номера телефонов аварийно-диспетчерских служб.
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