«Ростелеком» в Томской области продлил акцию «Для любителей кино 2»

27 апреля 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Для жителей Томска, Северска, Зональной станции, Светлого, Темирязевского и Лоскутово «Ростелеком» продлевает акцию «Для любителей кино 2» до 31 мая 2020 года. Предложение интересно тем, что в составе пакета интерактивного телевидения Wink пользователи получают доступ к более чем 25 телеканалам с фильмами. Скорость интернета составляет до 300 Мбит/сек в зависимости от населенного пункта.

Стать участником акции могут как новые абоненты услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», так и существующие. Стоимость такого пакета составит 450 рублей ежемесячно.

«Сейчас наши абоненты легко могут почувствовать себя дома как в кино. Мы трансформируем предложения под потребности клиента. Например, в цифровом видеосервисе Wink можно отдельно подключить детские, обучающие, спортивные или другие интересующие зрителя каналы», — поясняет директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровой видеосервис Wink компании «Ростелеком» помогает людям не чувствовать себя дома в информационной и культурной изоляции. Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента, телеканалам о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum, iConcerts).

Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Подробнее об условиях акции «Для любителей кино 2» можно узнать по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

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