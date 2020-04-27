В Томске в респираторном госпитале ввели дополнительные виртуальные обходы

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В респираторном госпитале медсанчасти №2 Томска, куда госпитализируются пациенты с коронавирусом, введены дополнительные виртуальные медицинские обходы. Лечащих врачей тяжелых пациентов консультируют по онлайн-связи специалисты Томской областной клинической больницы.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, видеосвязь обеспечивается через Ситуационный центр ТОКБ. После изучения историй болезни, поступающих по закрытому каналу, узкие специалисты оценивают текущее состояние пациента и при необходимости корректируют план его лечения.

«Такие консультации не редкость в медицинской практике. Но ежедневные виртуальные обходы введены для нашего госпиталя специально, так как мы работаем с серьезной инфекцией и должны быть соблюдены санитарные нормы», — прокомментировал главный врач МСЧ № 2 Томска Алексей Михленко.

Такой формат позволяет проводить также и консилиумы врачей. В виртуальном обходе принимают участие начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов и его заместитель Сергей Дмитриев, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Сибирского государственного медицинского университета Михаил Шписман.

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