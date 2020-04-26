Семеро заразившихся коронавирусом жителей Томской области выздоровели

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 апреля, в Томской области зарегистрирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом семь ранее заболевших жителей региона выздоровели, их повторные ПЦР-тесты показали отрицательный результат на COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам заместителя руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, новый диагноз подтвержден у гражданина, ранее контактировавшего с заболевшим. Пациент чувствует себя хорошо, изолирован под контроль врачей.



Из семи выздоровевших за последние сутки четверо выписаны из стационаров. У троих болезнь протекала бессимптомно, они находились в самоизоляции.



На сегодняшний день 38 больных проходят лечение в стационарах. Пятеро из них по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.



В обсерваторе на 14-дневном карантине 59 человек, заболевших нет.



За сутки в Томской области взято на исследование 311 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13 834 исследования.

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