Студенты томского колледжа в самоизоляции сняли видео на стихи Бродского

25 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: кадр из видео

Учащиеся отделения театрального искусства Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций сняли ролик по стихотворению Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты».

— Актерской специальности нужна сцена, нужен творческий выброс, получить который можно и через социальные сети. Для студентов это была непростая работа. Они аккумулировались в творческую деятельность, не выпали из процесса, что важно для творческой специальности. Классно то, что мы выполнили в этом ролике на 100% условия изоляции. Мы не встречались, снимали родственники — бабушки, сестры, мамы, папы, — пояснила преподаватель Губернаторского колледжа Любовь Березкина.

В съемках приняли участие 14 человек, каждый из которых, находясь в самоизоляции у себя дома, снял по одному эпизоду из стихотворения. Студенты «разговаривали» по утюгу, как по телефону, потерянно сидели в ванне, ходили по дому в пальто и туфлях и даже лежали на полу с гримом, похожим на последствия ударов.

— Весь ролик состоит из кусочков, их всего 14. Если каждый кусочек брать как кульминационную точку, в которой оказался герой, можно снять предисловие о том, каким образом он оказался в этой точке. Если нас совсем посадят в изоляцию, можно снять целых 14 историй о том, как все это произошло, — добавила преподаватель.

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