У томского конкурса «SiberiЯ: своя страница» появился собственный сайт

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2020 // Фото: vk.com/tomskmuseum

Творческий конкурс личный историй «SiberiЯ: своя страница», организованный Томский областным краеведческим музеем им.М.Б.Шатилова, обзавелся собственным сайтом.

На странице размещена вся доступная информация о конкурсе: условиях и сроках проведения, официальное положение, а также форма заявки.

Кроме того, на сайте конкурса опубликовано предварительное расписание онлайн-мастерской Андрея Олеара. Предполагается, что первое занятие состоится 15 мая.

Напомним, «SiberiЯ: своя страница», это конкурс, который проводится в формате «Музейный слэм» и направлен на популяризацию значимости семейных и локальных историй для осмысления субъективного опыта рефлексии событий истории страны и региона, а также нацелен на развитие творческого и интеллектуального потенциала горожан.

Чтобы принять участие в проекте «SiberiЯ: своя страница», нужно заполнить заявку на сайте музея и написать эссе «размером с ладошку» (1500 знаков) по теме «Мой самый впечатляющий музейный опыт».

Участников, которые пройдут конкурсный отбор, распределят по группам, возглавляемым писателями-мастерами. Их трое: Андрей Олеар, поэт, переводчик и автор телепроектов; Юлий Буркин, лауреат многих литературных премий, соавтор Сергея Лукьяненко; Сергей Максимов, известный поэт и прозаик. Количество участников ограничено: один мастер сможет взять не более 8-10 учеников.

Следующие два месяца будут проходить творческие лаборатории. Участники научатся описывать предметы из семейных коллекций — с художественной выразительностью и исторической достоверностью; делать доклады-презентации о событиях личной и семейной истории, создавать любительские видеоролики в формате соцсетей.

В конце концов в каждой лаборатории выберут троих финалистов. На трех финалах они встретятся с участниками из других творческих групп, чтобы показать и защитить подготовленную работу, и таким образом определятся три суперфиналиста.

В суперфинале будет дополнительное специальное задание — снять 4-минутный видеосюжет. В подготовке сюжета участникам помогут профессиональные журналист, оператор и режиссёр.

Победитель получит главный приз, но свои «15 минут славы» достанутся каждому участнику. Во-первых, весь ход проекта будет освещаться в СМИ и социальных сетях. А во-вторых, планируется издание книги-альбома со всеми текстами, фотографиями, интервью с наставниками и участниками, а также QR-кодами, по которым можно будет посмотреть видеосюжеты. Организаторы предполагают, что какие-то истории могут выйти за рамки проекта и развернуться, например, в лонгрид на портале «Сибиряки вольные и невольные» или на других площадках.

Тэги/темы: