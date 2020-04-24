Томская группа выпустила альбом на немецком лейбле

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2020 // Фото: vk.com/travvvma

Томская электронная группа travvvma выпустила дебютный альбом «%» на немецком лейбле. Музыканты рассказали Томскому Обзору о своём релизе и пути на молодой немецкий лейбл Mindmap (принадлежащий Sony Music).

«Альбом решили назвать „%“ после искрометных шуток на тему того, на сколько процентов и когда он будет завершен. Думали, что никогда. Это была довольно трудная и долгая работа. Определённо, наиболее трудоёмкая из всего, что каждый из нас до этого записывал», — рассказали представители группы.

Альбом группа придумала в Томске, однако завершила и частично записала его в Подмосковье. Сейчас музыканты живут в Москве, но всё равно считают travvvma томской группой.

«У каждой музыки есть своё место, и этот релиз — совершенно сибирский и про Сибирь. Может быть, потом наша музыка будет иметь другую направленность, ведь обстановка и атмосфера места — страны, города, района, дома влияет на творчество довольно ощутимо», — рассказали представители группы.

Несмотря на то, что «%» является первым альбомом для группы, travvvma уже подписала контракт с немецким лейблом Mindmap. По словам музыкантов, его владельцем является участник «одного весьма известного немецкого музыкального коллектива». Группа не раскрывает его имя по условиям контракта.

«Как-то раз во время концерта в Москве трип-хоп группы Kiko King & creativemaze мы встретились с ними, показали наши демо и договорились записать совместный трек. За время общения мы сдружились, и они предложили нам отправить наш альбом на тот же лейбл, на котором выпускаются они. Так мы и сделали», — рассказали представители группы.

Как говорят музыканты, сейчас попасть на зарубежный лейбл довольно просто, из-за того что «лейбл сейчас и даже 30 лет назад — совершенно разные вещи».

«Раньше лейблов было меньше, но они оказывали музыкантам множество услуг, теперь за ними в основном дистрибьюция и ничего более — просто сам процесс релиза на лейбле намного легче, чем распространять музыку самостоятельно», — рассказали представители группы.

Группа travvvma образована в 2018 году в Томске. Прежде музыканты играли в рок-группах, но решили, что «электронная музыка для них более интересна в плане исполнения и продакшна».

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