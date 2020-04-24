Томские пожарные в борьбе с природными возгораниями отстояли шесть населенных пунктов

24 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Огонь от палов травы и лесных пожаров угрожал шести населенным пунктам Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные пресс-службы регионального ГУ МЧС.

«Горящую траву и лесной массив у села Тавлы Зырянского района в течение шести часов тушили более 25 человек с помощью восьми единиц техники. Площадь пожара составила 250 тыс. кв. м. Такое же количество ресурсов было задействовано, чтобы отстоять от огня село Громышовка Зырянского района. Здесь огнем было пройдено 300 кв. м», — говорится в пресс-релизе.

Восемь часов пожарные и местное население боролись с огнем у деревни Нагорный Иштан Томского района. Площадь горения сухой травы составила 500 тыс. кв. м.

Двенадцать единиц техники и 38 человек были задействованы в ликвидации пала на окраине деревни Малое Протопопово Томского района, в течение восьми часов пожар был ликвидирован на площади 150 кв. м.

Кроме того, пожарные 12 часов тушили сухую траву и лес у деревни Конинино и более пяти часов — у деревни Коломино Томского района. Площадь пожаров составила 200 и 300 тыс. кв. м.

По словам начальника службы пожаротушения главного управления МЧС по Томской области Ивана Дмитриева, для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку во всех пожарно-спасательных подразделениях Томска и нескольких районов области в расчеты введена резервная техника, весь личный состав переведен на усиленный режим работы.

«Только в областном центре за вчерашние сутки пожарные защитили от огня более десятка жилых домов. Спасатели работают на пределе своих возможностей, сейчас ни в одной пожарной части не увидишь пожарную технику, вся она находится на выездах», — цитирует Дмитриева пресс-служба.

Пожароопасный сезон на территории Томской области начался с 20 апреля из-за сухой и ветренной погоды. В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах с 18 апреля введен особый противопожарный режим.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 3 тыс. рублей для физических и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. В районах, где действует особый противопожарный режим, денежное взыскание может быть увеличено вдвое.

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