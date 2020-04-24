Во вторник жители части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

24 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Во вторник, 28 апреля, в жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.00 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Партизанская, 1а, 3а, 5;

ул. Пушкина, 25а, 25в, 27, 27а, 27б;

пер. Пушкина, 6, 8, 8 стр.1, 3, 5;

ул. Яковлева, 2/1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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