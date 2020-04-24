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Во вторник жители части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды без воды остались без воды Во вторник жители части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

Во вторник, 28 апреля, в жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях и продлится с 9.00 до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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