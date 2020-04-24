Котокафе Cat Space просит томичей о помощи

24 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Котокафе Cat Space (ул. Тверская, 92) через социальные сети обратилось к томичам с просьбой о финансовой помощи. Деньги необходимы на лечение и вакцинацию животных, а также оплату коммунальных услуг за апрель.

Cat Space работает по принципу тайм-кафе. Гости оплачивают только время, проведенное в заведении. Но из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции поток посетителей резко снизился. До 15 апреля кафе было полностью закрыто, с 15 до 30 апреля работает по предварительной записи. Время посещения ограничено двумя часами и находиться в котокафе разрешено только в масках.

Деньги на поддержку Cat Space можно перевести на карту Сбербанка: 5469 6400 1065 7241 Александр Сергеевич Е., или по номеру телефона: +7-952-80-40078.

Подробную информацию, а также чеки и квитанции, можно найти в группе котокафе.

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