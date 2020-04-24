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«Ростелеком» помог томской облдуме провести очередное собрание онлайн

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«Ростелеком» организовал услугу «Виртуальный ЦОД» (Центр обработки данных) для Законодательной Думы Томской области. Возможности ЦОДа позволяют развернуть на его базе программное обеспечение заказчика, в том числе для проведения видеоконференций. Первое онлайн-собрание по такой технологии прошло в четверг.

Ранее председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская обращала внимание на то, что для проведения собраний с использованием системы видеоконференцсвязи были внесены поправки в регламент Думы: «Сейчас, когда особенно важно минимизировать контакты между людьми, внедрение механизмов работы в режиме удаленного доступа крайне необходимо, — подчеркнула спикер. — Многие депутаты неукоснительно соблюдают требования режима самоизоляции и приняли для себя решение работать удаленно. Но законы и постановления могут быть приняты только на общем собрании парламента. И соответствующие изменения были закреплены в регламенте».
«В период пандемии организации вынуждены переводить привычные процессы в виртуальную среду. Для этого необходимо специальное оборудование, которым располагает “Ростелеком” Мы готовы помогать нашим партнерам просто и с минимальными затратами пользоваться необходимыми веб-сервисами», — подчеркнул директор Томского филиала Алексей Махорин.

Услуга «Виртуальный ЦОД» — это предоставление вычислительных мощностей облачной платформы «Ростелекома» для размещения информационных баз, систем, приложений или веб-сайтов. Плюсы такого хранилища в том, что платить можно только за тот объем, который необходим в каждом конкретном случае, нет необходимости тратиться на собственную инфраструктуру. Дополнительные мощности можно подключить в короткие сроки.
Клиент может заказать сервис на сайте www.rt.ru, для этого необходимо заполнить форму, указав только название компании, адрес электронной почты и мобильный телефон для связи. Начать использовать «Виртуальный ЦОД» можно уже через несколько минут после заказа.

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