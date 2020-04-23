Абитуриенты смогут подать заявление на поступление в Томский политех через портал госуслуг

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет вошел в число 53 участников пилотного проекта «Поступление в вуз онлайн». Ссервис разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и внедряется на Едином портале госуслуг, сообщает пресс-служба вуза.

Работу над созданием сервиса «Поступление в вуз онлайн» Минобрнауки России ведет с прошлого года. Его внедрение поможет сократить временные и транспортные затраты абитуриентов, даст им возможность отслеживать конкурсную ситуацию в едином рейтинге и получать полную информацию о проходных баллах прошлого учебного года. Подать заявление на поступление в ТПУ можно будет на Едином портале государственных услуг с 20 июня 2020 года.

По всей стране рсервис должен заработать к 2023 году. Разработчики планируют значительно расширить его функционал: абитуриенты смогут выбрать перспективную профессию, посмотреть статистику трудоустройства и уровня доходов выпускников, пройти вступительные испытания, подать апелляции в дистанционном режиме и многое другое.

С функционалом сервиса можно ознакомиться здесь.

В ТПУ около года действует стратегия цифровизации приемной кампании «Цифровая приемная комиссия 5.0». Она включает в себя использование различных цифровых ресурсов (сайт, система чат-ботов, QR-коды, платформа LMS Moodle ТПУ, интегрированная с системой

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