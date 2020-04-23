В следующем году в Копылово обустроят культурно-спортивный комплекс

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томском районе завершилось голосование по выбору объектов благоустройства в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участие в голосовании, которое из-за пандемии COVID-19 проходило онлайн, приняли 4,9 тысячи жителей муниципалитета.

«Жителям предлагалось выбрать одну территорию из 11. В итоге большинство голосов набрала территория культурно-спортивного комплекса в поселке Копылово: за него проголосовали более 1,4 тысячи человек», — сказала сообщила заместитель начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Екатерина Шумкина.

Теперь архитекторы приступят к разработке проектной документации, которую рассмотрит рабочая группа Градостроительного совета по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Само благоустройство запланировано на 2021 год.

В апреле–мае жители семи муниципалитетов, где проживает больше 20 тыс. человек, выбирают объекты благоустройства 2021 года, которые будут реализованы по проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего жителям региона предстоит выбрать 40 объектов благоустройства, из них 24 — в Томске.

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