За сутки в Томской области ликвидировали восемь лесных пожаров

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области ликвидировали восемь лесных пожаров в Асиновском, Шегарском, Кожевниковском и Тимирязевском лесничествах на общей площади 123,5 га.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, действующих лесных пожаров на территории Томской области нет.

С сегодняшнего дня, 23 апреля, поджигателей сухой растительности, которые часто становятся причиной лесных пожаров, в Томской области будут выявлять с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. Виновники палов будут привлекаться к ответственности не только за нарушение противопожарных норм, но и за несоблюдение режима всеобщей самоизоляции.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

Тэги/темы: