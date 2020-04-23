В томской ОКБ сделали более 2 500 тестов на COVID-19

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Специалисты лаборатории Томской областной клинической больницы провели более 2500 тестов на COVID-19. Лаборатория оснащена необходимыми тест-системами и оборудованием для проведения исследований, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

«Для проведения ПЦР в режиме реального времени задействовано термоциклеры BioRad и прибор Rotor-Gene. Все исследования проводятся с использованием ламинарных шкафов и ПЦР-боксов. Эту работу осуществляют четыре врача клинической лабораторной диагностики, которые и ранее работали в нашей лаборатории. Все они владеют и обучены методам ПЦР и прошли соответствующий инструктаж», - прокомментировал заведующий отделом лабораторной диагностики больницы Сергей Ракитин.

Все специалисты, участвующие в диагностике COVID-19, защищены в полном объеме: у них имеются респираторы, костюмы для работы с микроорганизмами I и II группы патогенности, очки и все необходимые средства защиты и утилизации.

Тесты на COVID-19 по медицинским показаниям проводятся в шести лабораториях региона. Помимо ТОКБ, это Центр гигиены и эпидемиологии, СибГМУ, Центр гигиены и эпидемиологии №81 ФМБА России (Северск), ООО «Медицинский научно-практический центр» и ООО «ЛСД».

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию проходят определенные категории граждан. Это люди, вернувшиеся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний, лица, контактирующие с больными с COVID-19, пациенты с диагнозом внебольничная пневмония, люди старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний, медицинские работники, имеющие риск инфицирования COVID-19 на рабочих местах, а также лица, находящихся в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты и т.п.) и их персонал - при появлении признаков респираторных заболеваний.

По данным регионального управления Роспотребназора на 22 апреля в лабораториях региона было проведено 11 532 теста на новую коронавирусную инфекцию.

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