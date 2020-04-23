В Томске досрочно стартовала дорожная кампания

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В Томске досрочно стартовала кампания по ремонту дорог. Подрядчики работают на ул.Елизаровых и ул.Пушкина, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Елизаровых с понедельника работают специалисты компании «Кузбассдорстрой». Они уже демонтировали часть бордюрного камня, сегодня получают завершающие разрешения на ведения работ в охранной зоне коммуникаций. Завтра подрядчик планирует продолжить разбор бордюров на участке от пр. Кирова до ул. Шевченко, а с понедельника - приступить к установке новых гранитных бордюров.

Бригады АО «ТомскРТС» заранее начали выполнять ремонт и замену труб на улицах, вошедших в программу дорожного ремонта. В частности, на ул. Елизаровых уже выполнены плановые работы по замене строительной части и трубопровода на двух участках магистрали № 4в районе ул. Косарева. Сегодня здесь меняют переходы тепломагистрали № 4 под проезжей частью.

Бригады «Томской строительной компании» в ночь на четверг приступили к фрезерованию ул. Пушкина. Старое асфальтовое покрытие уже снято на площади 3,2 тыс.кв. метров в районе пересечения Иркутского тракта и ул. 1-ой Рабочей. На объекте задействованы две фрезы, четыре КамАЗа, погрузчик и порядка 10 рабочих. Ремонт проводят в ночное время, чтобы не создавать заторов на дороге.

«В этом сезоне на всю ширину проезжей части будет отремонтировано 11 магистралей общей протяженностью свыше 12 км. Особое внимание при этом будет уделено отдаленным от цента жилым микрорайонам – Черемошники, Каштак, Иркутский тракт», - отметил мэр Томска Иван Кляйн по итогам выездного совещания.

В сообщении уточняется, что аукционы по отбору подрядчиков для работы в рамках нацпроекта были проведены еще в декабре 2019 года, поэтому компании-победители получили возможность качественно подготовиться к сезону – приобрести новую технику, материалы, сформировать рабочие бригады. Так, компания «Братство» купила современный асфальтоукладчик Vogele и гудронатор – машину для транспортировки битума и равномерного распределения его по дорожному покрытию при ремонте дорог. «Томская строительная компания» ранее приобрела такой же асфальтоукладчик Vogele, а в этом году пополнила свой автопарк тремя КамАЗами, двумя катками, экскаватором, автогудронатором, минипогрузчиками для работы с бордюрами. Обновление технического арсенала подрядных компаний позволит выполнить запланированные объемы работ качественно и в короткие сроки.

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