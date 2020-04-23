Библионочь в Томске пройдет в формате онлайн
В субботу, 25 апреля, муниципальные библиотеки Томска приглашают принять участие во всероссийской акции
В течение всего дня библиотеки «Сибирская» и «Фрегат» предлагают
В 16.00 библиотека «Русь» приглашает всех желающих на
В 17.00 в прямом эфире муниципальная библиотека «Дом семьи» проведет
В 18.00 библиотека «Фламинго» предлагают
В 18.00 библиотека «Фламинго» проведёт музыкальную викторину «Музыка Победы». Викторина будет посвящена старым военным песням. Участникам предстоит по инструментальным отрывкам определить название песни и в каких военных фильмах звучала эта композиция.
В рамках «Библионочи» буден дан старт Всероссийскому
Сотрудники 8 муниципальных библиотек Томска: «Алые паруса», «Компьютерный мир», «Лада», «Северная», «Сибирская», «Фрегат», «Центральная», «Эврика», подготовили видеоролики, в которых они читают стихи и отрывки из художественных произведений о Великой Отечественной войне, биографий и воспоминаний её участников, военной корреспонденции, личных писем времен войны. Видеоролики будут размещены в соцсетях муниципальных библиотек с официальными хештегами акции #75cловПобеды#Библионочь2020, а также на официальном сайте МИБС.