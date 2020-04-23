Библионочь в Томске пройдет в формате онлайн

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 25 апреля, муниципальные библиотеки Томска приглашают принять участие во всероссийской акции «Библионочь-2020» . В этом году она первые пройдёт в режиме онлайн и будет посвящена 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации города.

В течение всего дня библиотеки «Сибирская» и «Фрегат» предлагают онлайн-викторину «Томск в судьбе героев». Участникам будет предложено 14 вопросов о геройских поступках томичей, за которые воины получили звание Героев Советского Союза и были награждены орденами Славы, о памятных местах Томска, которые неразрывно связаны с Великой Отечественной войной.

В 16.00 библиотека «Русь» приглашает всех желающих на мастер-класс «Красная гвоздика — символ Победы».

В 17.00 в прямом эфире муниципальная библиотека «Дом семьи» проведет мастер-класс «Помним! Гордимся! Чтим!». Все желающие вместе с библиотекарем смогут оформить портреты ветеранов с помощью цветного картона и георгиевской ленты.

В 18.00 библиотека «Фламинго» предлагают мастер-класс по изготовлению тематической открытки в виде фронтового треугольника «Полевая почта».

В 18.00 библиотека «Фламинго» проведёт музыкальную викторину «Музыка Победы». Викторина будет посвящена старым военным песням. Участникам предстоит по инструментальным отрывкам определить название песни и в каких военных фильмах звучала эта композиция.

В рамках «Библионочи» буден дан старт Всероссийскому онлайн-марафону чтения книг о Великой Отечественной войне — #75словПобеды. Старт трансляции 25 апреля в 16.00 на официальной площадке акции . В роли первых чтецов выступят известные российские актёры, писатели, деятели культуры и спорта, а затем марафон продолжат библиотекари всей страны, которые передадут эстафету зрителям.

Сотрудники 8 муниципальных библиотек Томска: «Алые паруса», «Компьютерный мир», «Лада», «Северная», «Сибирская», «Фрегат», «Центральная», «Эврика», подготовили видеоролики, в которых они читают стихи и отрывки из художественных произведений о Великой Отечественной войне, биографий и воспоминаний её участников, военной корреспонденции, личных писем времен войны. Видеоролики будут размещены в соцсетях муниципальных библиотек с официальными хештегами акции #75cловПобеды#Библионочь2020 , а также на официальном сайте МИБС .

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