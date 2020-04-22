В Стрежевом иномарка с пьяным водителем столкнулась с «Газелью»

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 22 апреля, в Стрежевом столкнулись Toyota Premio и ГАЗ-32212, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 23.00 на ул.Северо-Восточный проезда, 320. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате ДТП пострадала 46-летняя женщина-пассажир «Газели». С травмами она доставлена в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.

В сообщении уточняется, что 33-летний мужчина-водитель иномарки привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишений прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также, на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 30 000 рублей. Транспортное средство нарушителя доставлено на спецстоянку.

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