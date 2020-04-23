У Томского экономико-промышленного колледжа новый директор

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Новым директором Томского экономико-промышленного колледжа назначен Дмитрий Матвеев. Ранее он занимал различные административные и преподавательские должности в ТГПУ, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Дмитрий Матвеев родился в 1980 году, окончил ТГПУ по специальности «история» и ТГУ по специальности «юриспруденция», имеет ученую степень кандидата исторических наук и 18-летний педагогический стаж.

«Томский экономико-промышленный колледж готовит студентов по ряду специальностей для производственного сектора, в том числе, по таким востребованным и перспективным направлениям, как машиностроение, мехатроника, прототипирование. Колледж активно участвует в реализации национальных проектов в сфере образования и повышения производительности труда. Перед новым директором ставлю задачу повысить качество образования и взаимодействия с работодателями», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона поблагодарил за работу Наталью Кузнецову, возглавлявшую экономико-промышленный колледж на протяжении 12 лет. Достигнув пенсионного возраста, она осталась работать в учреждении в качестве руководителя центра развития профессиональных компетенций.

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