Томичам расскажут о правилах здорового питания

В пятницу, 24 апреля, специалисты центра «Семья» расскажут томичам, как в период всеобщей самоизоляции привести вес в норму и питаться правильно, без строгих ограничений.

Как сообщает пресс-служба мэрии, трансляцию проведет психолог Центра, диетолог, специалист по эндоэкологической медицине Ульяна Балалова.

Подключиться к эфиру можно с помощью приложения Zoom по ссылке. Идентификатор: 4752126054.

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