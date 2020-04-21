Томская филармония даст онлайн-концерт органной музыки по заявкам

21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В пятницу, 24 апреля, на сайте Томской областной филармонии состоится прямая трансляция онлайн-выступления томского органиста Дмитрия Ушакова. В программу концерта войдут сочинения, которые заранее выберут слушатели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На выбор предложено 24 произведения из нескольких тематических групп: «золотые страницы органной музыки», «песня без слов на органе», «Поль Мориа — the best», «Орган танцует», «Органный синематограф». Из них можно выбрать пять сочинений (по одному из блока). Время голосования истекает в пятницу, 24 апреля, в 12.00. Проголосовать можно здесь.

Мини-концерты под названием «Орган live» Томская филармония начала с 13 апреля. Для первого прямого эфира, который состоялся 17 апреля, органист Дмитрий Ушаков выбрал самые популярные произведения Баха, на втором концерте (20 апреля) прозвучали сочинения разных композиторов в жанре токкаты.

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