В Томске сгорел автомобиль «скорой», перевозивший пациента, пострадавших нет

21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 21 апреля, в Томске в районе поселка светлый загорелся УАЗ «скорой помощи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Во время инцидента в автомобиле вместе с водителем и фельдшером находился пациент, направляющийся на госпитализацию в Томскую районную больницу — его своевременно эвакуировали, на место вызвали пожарных.

По информации главного врача Светленской районной больницы Станислава Грязнова, автомобиль утром прошел ежедневный предрейсовый технический осмотр.

Причина возгорания автомобиля 2013 года выпуска выясняется, назначена пожарно-техническая экспертиза.

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