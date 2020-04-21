18+
18+

В Томске сгорел автомобиль «скорой», перевозивший пациента, пострадавших нет

Происшествия, Томские новости, пожар загорелась скорая в Светлом сводка происшествий пожары в Томске В Томске сгорел автомобиль «скорой», перевозивший пациента, пострадавших нет

Сегодня, 21 апреля, в Томске в районе поселка светлый загорелся УАЗ «скорой помощи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Во время инцидента в автомобиле вместе с водителем и фельдшером находился пациент, направляющийся на госпитализацию в Томскую районную больницу — его своевременно эвакуировали, на место вызвали пожарных.

По информации главного врача Светленской районной больницы Станислава Грязнова, автомобиль утром прошел ежедневный предрейсовый технический осмотр.

Причина возгорания автомобиля 2013 года выпуска выясняется, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle