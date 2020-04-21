В Томске сотрудники МЧС дезинфицируют жилые микрорайоны

21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сотрудники МЧС приступили к обработке детских и спортивных площадок в жилых микрорайонах Томска, а также остановочных павильонов. Обработка ведется препаратом «Дезарин» в рамках комплексных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сегодня работы по дезинфекции проводились в Академгородке. Одновременно бригады «ТомскСАХ» с применением поливомоечной техники обрабатывали проезжую часть на участках Академического проспекта, ул. 30-летия Победы, Вавилова, Королева и других, где расположено почти 30 многоквартирных домов, научные центры, социальные учреждения, предприятия бытового обслуживания.

«От МЧС России в дезинфекции жилого микрорайона задействованы десять человек личного состава Специализированной пожарно-спасательной части и два автомобиля — пожарный и автомобиль радиационно-химической разведки», — сообщил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Главного управления МЧС России по Томской области Никита Галанин.

Работы по обработке различных объектов на территории Томска с привлечением сил и средств МЧС России будут продолжены.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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