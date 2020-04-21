Известная джазовая вокалистка даст онлайн-урок для томичей

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2020 // Фото: instagram.com

Сегодня, 21 апреля, томичей приглашают на онлайн мастер-класс по вокалу. Урок проведет Евгения Парамошина и ее гостья из Санкт-Петербурга – преподаватель эстрадно-джазового вокала музыкальной студии Voxstage, рок-певица, вокалистка кавер-бэнда Action – Ксения Устяхина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ведущие обсудят как правильно выстраивать работу над фразировкой, поделятся советами для начинающих вокалистов, укажут на что в первую очередь необходимо уделить внимание.

Трансляция начнется в 14.00 в прямом эфире в Instagram-аккаунте Дома культуры «Маяк». Присоединиться к мастер-классу могут все желающие.

Тэги/темы: