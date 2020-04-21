«Газпром нефть» безвозмездно отправила в больницы Томской области антисептик собственного производства

21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба "Газпром нефть"

«Газпром нефть» начала производство антисептических растворов в рамках программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19. Объем первой партии составил 85 тонн. Компания бесплатно передала антисептики медучреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей.

Новую продукцию производят и фасуют на предприятиях «Газпромнефть-смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде. Рецептура раствора разработана по рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Санитайзер можно применять как в медицинских учреждениях и на производстве, так и в бытовых условиях. Растворы фасуют в канистры объемом 1, 4 и 20 л.

«Газпром нефть» будет поставлять антисептики более чем в 50 регионов России, а также использовать на собственных предприятиях.

«Сегодня важно не только обеспечить непрерывность производства важных для страны нефтепродуктов, но и расширить выпуск новой востребованной в условиях пандемии продукции. Благодаря технологическим возможностям предприятий „Газпром нефти“ мы смогли в сжатые сроки начать производство антисептиков. Первая партия продукции уже направлена на безвозмездной основе медицинским и государственным учреждениям в ключевых регионах деятельности компании», — отмечает заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

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